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Светлана Копешкина скончалась на 63-м году жизни

16:05 | 17.07.2020 | Общество

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Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Бывший министр образования Пензенской области Светлана Копешкина скончалась на 63-м году жизни.

Светлана Копешкина скончалась на 63-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соболезнования родным и близким покойной выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, глава Пензы Владимир Мутовкин, мэр Андрей Лузгин и другие официальные лица.

«Долгие годы профессиональной деятельности Светлана Константиновна отдала работе в системе образования Пензенской области, пройдя достойный трудовой путь от старшей пионервожатой до руководителя регионального министерства. Получив высшее педагогическое образование, осваивала азы этой сложной многогранной профессии в качестве организатора внеклассной и внешкольной работы, приобретала опыт, работая учителем физики средней школы №52 города Пензы. В 1991 году была назначена директором средней школы №73, а в 2004 году — первым заместителем министра образования и науки Пензенской области», — говорится в некрологе.

В нем добавляется, что позже Светлана Копешкина возглавила Минобразования региона, которым руководила до 2015 года.

«Была награждена знаком «Отличник просвещения СССР», удостоена почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», почетного знака губернатора «Во славу земли Пензенской», — отмечается в тексте.

В некрологе подчеркивается, что уход Светланы Копешкиной из жизни — большая утрата для всех, кто ее знал.

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