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Иван Белозерцев посетил в Спасске учреждения образования и провел прием граждан

19:07 | 17.07.2020 | Общество

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Спасск, 17 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Спасск оценил деятельность образовательных организаций, провел прием граждан и обсудил реализацию социально значимых проектов с представителями общественности.

Иван Белозерцев посетил в Спасске учреждения образования и провел прием граждан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первой точкой визита стал колледж профессиональных технологий и бизнеса, экскурсию по которому для главы региона провел директор Виктор Никирин.

С особой гордостью он показал губернатору культурно-досуговый центр, обустроенный в одном из корпусов в 2019 году усилиями работников учреждения и бывших выпускников, которые помогли собрать деньги и выполнить ремонт.

Комментируя увиденное, Иван Белозерцев выразил руководству колледжа признательность за то, что удалось сплотить неравнодушных людей вокруг общей идеи.

«Это пример, как сегодня нужно работать с выпускниками — с теми, кто уже многого добился в жизни», — отметил он.

По итогам посещения учреждения глава региона поручил министру образования Пензенской области Александру Воронкову подготовить предложения об увеличении уровня зарплат в средних специальных учебных заведениях.

После этого губернатор проверил ход капитального ремонта здания бывшего училища, которое будет переоборудовано под второй корпус школы №2. На проведение соответствующих работ из федерального и областного бюджетов выделено 88,5 млн. рублей.

По словам Александра Воронкова, это позволит создать комфортные условия для детей, которые ранее занимались в стоящем около трассы здании 1883 года постройки.

«Пищеблок полного цикла, два спортивных зала», — перечислил он преимущества нового корпуса, добавив, что поблизости располагается стадион.

В свою очередь Иван Белозерцев потребовал строго следить за качеством капремонта и уделить особое внимание благоустройству прилегающей территории.

Также в рамках визита в Спасск губернатор провел личный прием граждан, в ходе которого жители сельских населенных пунктов подняли проблемы доступности медицинской помощи, качества дорог и ремонта учреждений культуры.

Решение всех озвученных вопросов глава региона взял на личный контроль.

В завершение поездки Иван Белозерцев встретился с представителями общественности.

Он проинформировал их об итогах своего визита и о том, какие крупные проекты будут реализованы в районе в ближайшее время.

В их числе губернатор назвал строительство нового участка трассы М5 «Урал» в обход Спасска, ввод в эксплуатацию которого, как ожидается, будет способствовать снижению аварийности.

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