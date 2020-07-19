Путешественники из Пензы отправились в экспедицию «Байкал-2020» по Восточной Сибири Общество

Пенза, 19 июля 2020. PenzaNews. Путешественники из Пензы во главе с членом Русского географического общества (РГО) Михаилом Колокольцевым отправились в экспедицию «Байкал-2020» по Восточной Сибири.

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Как сообщает пресс-служба РГО, маршрут состоит из трех частей и пролегает по территории 15 регионов.

Планируется, что туристы на автомобилях доберутся до Иркутска и посетят озеро Байкал, после чего отправятся в труднодоступный Окинский район Бурятии.

Там пензенцев ждет пеший горный маршрут по долине вулканов Хи-Гол. Они намерены повторить путь князя Петра Кропоткина, который исследователь Восточной Сибири преодолел в XIX веке в рамках научной экспедиции, и выйти к вулкану, который носит имя члена Императорского Русского географического общества.

На третьем этапе намечено пройти на катамаранах связку горных рек Жом-Болок и Ока Саянская.

В рамках экспедиции запланированы встречи с представителями сибирских отделений РГО и съемки документального фильма о местных природных богатствах.

Ожидается, что путешественники вернутся в Пензу в первой декаде августа.