EN
14:38:24 Воскресенье, 19 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 991 случай заражения коронавирусом, 5 тыс. 268 человек выписаны, 72 пациента умерли

Путешественники из Пензы отправились в экспедицию «Байкал-2020» по Восточной Сибири

12:16 | 19.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 19 июля 2020. PenzaNews. Путешественники из Пензы во главе с членом Русского географического общества (РГО) Михаилом Колокольцевым отправились в экспедицию «Байкал-2020» по Восточной Сибири.

Путешественники из Пензы отправились в экспедицию «Байкал-2020» по Восточной Сибири. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба РГО, маршрут состоит из трех частей и пролегает по территории 15 регионов.

Планируется, что туристы на автомобилях доберутся до Иркутска и посетят озеро Байкал, после чего отправятся в труднодоступный Окинский район Бурятии.

Там пензенцев ждет пеший горный маршрут по долине вулканов Хи-Гол. Они намерены повторить путь князя Петра Кропоткина, который исследователь Восточной Сибири преодолел в XIX веке в рамках научной экспедиции, и выйти к вулкану, который носит имя члена Императорского Русского географического общества.

На третьем этапе намечено пройти на катамаранах связку горных рек Жом-Болок и Ока Саянская.

В рамках экспедиции запланированы встречи с представителями сибирских отделений РГО и съемки документального фильма о местных природных богатствах.

Ожидается, что путешественники вернутся в Пензу в первой декаде августа.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей Нападающий Андрей Лагунов будет играть за пензенский «Дизель»
Жительница Пензы лишилась 250 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте Нападающий Никита Демин покидает пензенский «Дизель»
Пензенская область получит 14,1 млн. рублей на развитие производства масличных культур В аэропорту Москвы задержаны подозреваемые в кражах товаров для детей из пензенских магазинов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама