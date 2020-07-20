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Пропавший в Пензенской области 72-летний грибник найден спустя трое суток поисков

12:49 | 20.07.2020 | Общество

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Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. 72-летний пенсионер, ушедший за грибами из села Чернояр Земетчинского района Пензенской области и не вернувшийся домой, найден обессилевшим спустя трое суток поисков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пропавший в Пензенской области 72-летний грибник найден спустя трое суток поисков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поиски начались с того места, где пропавшего видели в последний раз. Участники спасательной операции прочесывали лес по секторам, используя громкоговорители и сигнальные установки на служебных полицейских автомобилях. Сложность заключалась в больших размерах лесного массива, который находится на границе Пензенской, Рязанской и Тамбовской областей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в операции принимали участие местные жители, волонтеры отряда «Лиза Алерт», полицейские, в том числе кинологи с собаками, и сотрудники МЧС.

«Днем 19 июля местные жители, которые прочесывали участок леса, заметили на одной из полянок примятую траву. Опыт охотников помог пройти по следу и обнаружить пенсионера, который лежал на траве. Позже он признался, что заблудился, на протяжении трех суток питался только ягодами и потерял много сил, поэтому не слышал звуков громкоговорителя и обращенных к нему криков. Пожилому человеку помогли выбраться из леса. Его доставили в больницу», — пояснили в УМВД.

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