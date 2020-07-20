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Губернатор поручил провести в Пензенской области акцию «Социальный поезд»

17:33 | 20.07.2020 | Общество

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Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести акцию «Социальный поезд», в рамках которой жители отдаленных населенных пунктов смогут получить консультации квалифицированных специалистов и чиновников регионального уровня.

Губернатор поручил провести в Пензенской области акцию «Социальный поезд»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Даю поручение организовать выезды в населенные пункты врачей, социальных работников, юристов», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 июля.

Кроме того, Иван Белозерцев добавил, что в состав «социального поезда» следует включать сотрудников администрации соответствующего района.

По его словам, результатом таких выездов должно стать решение проблем граждан.

Координировать эту работу поручено вице-губернатору – руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной.

Она проинформировала главу региона о том, что уже проведены необходимые подготовительные мероприятия: в рамках «поезда здоровья» сформировано три бригады — врачей общей практики, узких специалистов и медработников с передвижным оборудованием для обследования местных жителей; а также спланирована работа мобильной приемной губернатора.

«Мы готовы будем на этой неделе уже осуществить выезды», — сказала Лариса Рябихина, уточнив, что «социальный поезд» посетит Земетчинский и Вадинский районы.

Иван Белозерцев призвал заранее анонсировать проведение данной акции на территории каждого района, чтобы как можно больше людей узнали о ней и записались на прием.

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