В Пензе полицейские нашли потерявшегося ребенка до обращения его родителей в МВД Общество

Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Пензенские полицейские нашли потерявшегося 6-летнего мальчика раньше, чем его родители обратились в правоохранительные органы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, сотрудники патрульно-постовой службы заметили возле проезжей части на улице Островной ребенка, который не смог сказать, как его зовут и где его родители.

«Его доставили в отдел полиции. Ребенок находился в возбужденном состоянии, поэтому ему вызвали скорую помощь. Медики приняли решение доставить мальчика в больницу», — пояснили в ведомстве.

В УМВД добавили, что в это время инспекторы по делам несовершеннолетних принимали меры по поиску законных представителей ребенка: была составлена ориентировка с его фотографией, которую направили во все отделы полиции.

«Через 4 часа после обнаружения мальчика в службу 02 обратилась его мама. Она сообщила, что 6-летний сын ушел от дачного участка в садоводческом товариществе «Северная гора» в неизвестном направлении. Полицейские пояснили, что мальчик уже найден», — сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что какое-то время после обнаружения пропажи сына родители пытались найти его своими силами, однако выбрали направление, противоположное тому, в котором ушел мальчик.