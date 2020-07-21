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Пензенцев предупредили о мошенниках, действующих под видом сотрудников МЧС

13:25 | 21.07.2020 | Общество

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Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Мошенники, действующие под видом сотрудников МЧС, активизировались в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главного управления МЧС России по региону.

Пензенцев предупредили о мошенниках, действующих под видом сотрудников МЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники органов федерального государственного пожарного надзора осуществляют свою деятельность, только имея правовые основания, при наличии при себе служебного удостоверения, нагрудного жетона, исключительно в форменной одежде установленного образца», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что надзор за исполнением требований пожарной безопасности осуществляется исключительно на безвозмездной основе.

«Лоббирование интересов каких-либо лиц, торговых марок, названий и моделей средств противопожарной защиты сотрудники федерального государственного пожарного надзора не осуществляют», — подчеркивается в сообщении.

В тексте отмечается, что гражданам и представителям организаций следует быть бдительными и не идти на поводу у злоумышленников.

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