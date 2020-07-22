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В «Спутнике» 26 июля пройдут торжества в честь Дня ВМФ

09:43 | 22.07.2020 | Общество

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Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Торжества, посвященные Дню Военно-морского флота, пройдут на набережной в микрорайоне «Город «Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 26 июля.

В «Спутнике» 26 июля пройдут торжества в честь Дня ВМФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они начнутся с возложения цветов к мемориалу, построенному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вниманию гостей мероприятия будет представлена выставка пензенского краеведческого музея, рассказывающая о выдающихся моряках. Также можно будет ознакомиться с экспозицией региональной общественной организации «Пензенское морское собрание».

Помимо этого, участников ждет мастер-класс по завязыванию морских узлов.

В ходе официальной части к собравшимся обратятся представители власти, после чего будет организован концерт. В программе — творческие номера профессиональных артистов и детских коллективов. В частности, будет исполнен фрагмент из оперетты «Севастопольский вальс».

Все желающие смогут посмотреть на большом экране прямую трансляцию из Санкт-Петербурга, где состоится военно-морского парад в честь Дня ВМФ.

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