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Губернатор посетил новую ферму и открыл в Башмаково пешеходную зону у воды

16:03 | 22.07.2020 | Общество

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Башмаково, 22 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Башмаковский район посетил новую ферму, открыл благоустроенную у водоема пешеходную зону, встретился с представителями общественности и провел прием граждан.

Губернатор посетил новую ферму и открыл в Башмаково пешеходную зону у воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первой точкой визита стала молочно-товарная ферма в селе Высоком, в создание которой вложено 34,8 млн. рублей, включая средства господдержки в размере 20,8 млн. рублей.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Козаренко проинформировал руководителя региона о том, что 64 коровы породы монбельярд, выведенной во Франции, были приобретены в племенном хозяйстве в Воронежской области, куда представители КФХ ездили перенимать опыт.

Кроме того, он поделился планами по дальнейшему развитию и поблагодарил губернатора за поддержку отрасли АПК.

В свою очередь Иван Белозерцев высоко оценил современное оснащение фермы.

«Условия очень хорошие для работы», — отметил глава региона.

Затем губернатор принял участие в торжественной церемонии открытия пешеходной зоны в рабочем поселке Башмаково, главным элементом которой стал пирс, представляющий собой выходящую на воду конструкцию ступенчатой формы, покрытую деревянной настилом.

Место для прогулок было благоустроено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, благодаря выделению средств из федерального, регионального и местного бюджетов, которые позволили также приобрести плавающий фонтан с подсветкой.

«Я всегда поддерживал Башмаковский район и буду это делать по одной простой причине: если сюда выделялись деньги, то они осваивались. Качество развития комфортной среды при участии самих жителей очевидно», — сказал Иван Белозерцев.

Он выразил уверенность в том, что новая пешеходная зона станет точкой притяжения людей разных возрастов.

В продолжение визита губернатор провел прием граждан и встречу с представителями общественности. Были затронуты вопросы ремонта дорог, строительства тротуаров, открытия дополнительных детских площадок и другие. Решение всех поднятых проблем глава региона взял на личный контроль.

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