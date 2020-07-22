Пензенцы с 4 по 6 сентября смогут бесплатно посетить некоторые учреждения культуры Общество

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Жители Пензы смогут бесплатно посетить некоторые учреждения культуры в период с 4 по 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, вход будет осуществляться по пригласительным билетам, раздача которых была организована во время общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ.

К акции, получившей название «Пенза — город счастливых людей», присоединились краеведческий и литературный музеи, картинная галерея имени К.А. Савицкого, зоопарк, роллердром, центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского и его подразделение на улице Кронштадтской, а также дворец спорта «Рубин» и молодежный центр «Юность».