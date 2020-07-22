Губернатор оценил результаты благоустройства центральной части Пачелмы Общество

Пачелма, 22 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки в Пачелму оценил ход работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.

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Первой точкой визита стал Мемориал Славы, благоустроенный в 2019 году в рамках второго этапа модернизации общественных территорий.

Благодаря выделению средств из федерального, регионального и местного бюджетов там была уложена плитка, оформлены газоны, установлены лавочки. Главным результатом стало увековечение памяти жителей Пачелмы, погибших в годы Великой Отечественной войны: теперь на территории мемориального комплекса размещены плиты с их именами.

Иван Белозерцев почтил память павших воинов, после чего пообщался с кадетами и представителями движения «Юнармия».

Глава региона поинтересовался успехами подростков, расспросил их о том, как они проводят свободное от учебы время, а также об условиях, созданных для культурного досуга и занятий спортом.

После этого Иван Белозерцев ознакомился с ходом работ по благоустройству Аллеи славы, которые планируется завершить в августе.

По проекту, эта общественная территория будет включать в себя входную группу, зону воркаута и место для отдыха жителей с лавочками и качелями.

Украшением аллеи станет арт-объект, призванный напомнить об истории поселка, сформировавшегося вблизи железной дороги. Он будет представлять собой большую фигуру станционного смотрителя.

При обсуждении дальнейших планов по созданию комфортной среды губернатор обратил внимание главы администрации Пачелмы Алексея Фаюстова и главы администрации района Валерия Еськина на необходимость осуществления строгого контроля за работой подрядчиков.

«Отвечаете за качество», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Затем глава региона встретился с представителями общественности, с которыми поделился впечатлениями от увиденного.

«Не стоите на месте», — констатировал он.

По словам Ивана Белозерцева, реализация проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан, будет продолжена. Об этом губернатор сказал и в ходе личного приема граждан. Так, по обращениям, касавшимся ремонта дорог и доступности сотовой связи, жителям сел Пачелмского района были даны исчерпывающие ответы с указанием конкретных сроков решения озвученных проблем.

Остальные вопросы, требующие дополнительного изучения ситуации, глава региона взял на контроль.