В Земетчинском районе губернатор оценил новый элеватор, провел прием граждан и посетил ДЮСШ Общество

Земетчино, 23 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Земетчинский район оценил новый элеватор, провел прием граждан, посетил требующую ремонта детско-юношескую спортшколу, а также встретился с представителями общественности.

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Первой точкой визита стал элеватор организации «СоюзАгро», входящей в группу компаний «Продимекс». Объект мощностью 60 тыс. тонн построен за один год. Накануне приезда главы региона был произведен пробный пуск, по результатам которого сделан вывод о технологической готовности объекта. Первую партию зерна элеватор примет 28 июля.

Как сообщил заместитель гендиректора ГК «Продимекс» Дмитрий Пискунов, объем инвестиций составил 650 млн. рублей, создано 50 рабочих мест.

По его словам, также вкладываются средства в развитие «Земетчинского сахарного завода»: 150 млн. рублей направлено на расширение складских мощностей.

Иван Белозерцев дал высокую оценку увиденному.

Он отметил, что отрасли АПК в регионе уделяется большое внимание, в том числе ведется планомерная работа по увеличению посевных площадей.

«Мы за последние пять лет дополнительно ввели свыше 200 тыс. га заросшей земли по Пензенской области», — напомнил губернатор.

Затем Иван Белозерцев провел прием граждан. Ряд обращений касался состояния дорог. В частности, был поднят вопрос о ремонте участка протяженностью 13,8 км стоимостью 110 млн. рублей в Раевском сельсовете. Согласно проекту, он разбит на два этапа: в 2020 году намечено привести в надлежащее состояние лишь 2,8 км, что вызывает тревогу у местных жителей, поскольку по этой дороге осуществляется подвоз детей в школу.

Губернатор пояснил, что проект является дорогостоящим и увеличить финансирование в текущем году затруднительно.

Вместе с тем он поручил подчиненным еще раз изучить ситуацию и при наличии такой возможности выполнить до конца года половину от общего объема работ.

Несколько обращений поступило от жителей села Пашково, которые попросили наладить освещение, закупить стоматологическое оборудование в новую врачебную амбулаторию и выделить деньги на капремонт детско-юношеской спортивной школы.

Иван Белозерцев решил лично посетить ДЮСШ, хотя это не было предусмотрено рабочим графиком. По итогам осмотра здания он распорядился организовать ремонт.

Также в ходе поездки в Земетчинский район губернатор встретился с представителями общественности, с которыми обсудил реализацию социально значимых проектов.