Губернатор поздравил аграриев Вадинского района с началом уборочной кампании Общество

Вадинск, 24 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Вадинский район поздравил аграриев с началом уборочной кампании.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для хлеборобов это праздник. [...] Когда ты видишь, что такой урожай, душа радуется и поет», — отметил он во время посещения пшеничного поля АО «Импульс-Инвест».

Иван Белозерцев признался, что ему отрадно лично выразить уважение работникам предприятия, занявшего в прошлом году первое место в своей группе по итогам областного соревнования сельхозорганизаций.

«Такой хлеб убирать приятно», — сказал он.

После этих слов губернатору предложили внести свой вклад в уборочную кампанию. Он без раздумий согласился и сел за руль комбайна.

Следующим пунктом визита стала площадка новой водонапорной башни в Вадинске, которая располагается на территории насосной станции.

Губернатор поблагодарил представителя компании «Индустрия» Сергея Ковнера, который в апреле 2020 года после выхода существующей водонапорной башни из строя оперативно без предварительной оплаты предоставил новую, в результате чего около 2 тыс. человек оставались без воды всего лишь сутки.

Также Иван Белозерцев пообщался с местными жителями, которые положительно отозвались о качестве воды и заверили, что перебоев с ее подачей почти нет.

В продолжение рабочего визита глава региона провел прием граждан. По результатам рассмотрения поступивших обращений он дал необходимые поручения.

Одно из них касалось разработки проектно-сметной документации на строительство тротуара вдоль автодороги «Вадинск — Выборное — Сноховка». Кроме того, Иван Белозерцев распорядился изучить вопрос о включении ремонта дороги на подъезде к селу Каргалей в план 2021 года. Помимо этого, будет подготовлено письмо в адрес руководства федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» с просьбой об организации освещения на повороте с трассы М5 «Урал» в сторону Вадинска.

Губернатор также пообещал взять на контроль ситуацию с восстановлением здания центральной районной библиотеки XIX века постройки, являющегося памятником истории и культуры регионального значения.

По поручению Ивана Белозерцева будет посчитана примерная стоимость работ, подготовлена проектно-сметная документация и проанализирована возможность включения объекта в одну из существующих программ.