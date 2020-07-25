Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с праздником Общество

Пенза, 25 июля 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в четвертую субботу июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вы вносите большой вклад в социально-экономическое развитие нашего города, способствуете повышению качества жизни населения, и во многом именно от вас зависит настроение пензенцев», — подчеркнул он.

По словам Владимира Мутовкина, работу представителей сферы торговли нельзя назвать простой.

«Ваш труд всегда на виду. К каждому из своих клиентов, покупателей вы должны найти правильный подход, проявить доброжелательность, терпение и отзывчивость, и я могу с уверенностью сказать, что со всеми профессиональными задачами вы справляетесь успешно. Приятно констатировать, что ваша работа постоянно совершенствуется», — отметил глава Пензы.

Он поблагодарил работников торговли за добросовестный труд и преданность своему делу, а также пожелал им экономической стабильности и успехов во всех начинаниях.