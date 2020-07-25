EN
18:53:46 Суббота, 25 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с праздником

10:13 | 25.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 25 июля 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в четвертую субботу июля.

Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вы вносите большой вклад в социально-экономическое развитие нашего города, способствуете повышению качества жизни населения, и во многом именно от вас зависит настроение пензенцев», — подчеркнул он.

По словам Владимира Мутовкина, работу представителей сферы торговли нельзя назвать простой.

«Ваш труд всегда на виду. К каждому из своих клиентов, покупателей вы должны найти правильный подход, проявить доброжелательность, терпение и отзывчивость, и я могу с уверенностью сказать, что со всеми профессиональными задачами вы справляетесь успешно. Приятно констатировать, что ваша работа постоянно совершенствуется», — отметил глава Пензы.

Он поблагодарил работников торговли за добросовестный труд и преданность своему делу, а также пожелал им экономической стабильности и успехов во всех начинаниях.

Новости партнеров
Читайте также
Сотрудниками пензенского управления СКР с начала года расследовано более 680 дел В Заречном за сутки подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области займутся пропагандой грудного вскармливания Владельцы некоторых изымаемых участков в центре Пензы получат квартиры на улице Антонова
С 25 июля снимут ограничения на въезд в Заречный по талонам В мэрии Пензы предупредили о временном отключении электроэнергии
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама