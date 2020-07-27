В Роспотребнадзоре назвали дезинфицирующие средства, убивающие коронавирус Общество

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, а также дезинфицирующие средства на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов позволяют эффективно бороться с жизнеспособными частицами новой коронавирусной инфекции COVID-19 на различных поверхностях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области в понедельник, 27 июля.

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«Вирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях (нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик, керамическая плитка) более чем 48 часов и может служить источником заражения», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» были протестированы свойства нескольких десятков различных веществ, в их числе — хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов.

«Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус. Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут», — уточняется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что только четкое соблюдение всех рекомендаций для предотвращения распространения COVID-19, каждая из которых подкреплена множеством научных исследований, позволит обезопасить человека от заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Уборка помещений и обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей, находящихся в непосредственной близости с человеком, зараженным коронавирусом, и обработка рук — необходимый минимум профилактических мероприятий наряду с применением средств индивидуальной защиты», — говорится в нем.