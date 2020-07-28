Губернатор оценил результаты работы по благоустройству Шемышейки Общество

Шемышейка, 28 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Шемышейку оценил результаты реализации программ, направленных на улучшение качества жизни граждан.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первым пунктом визита стала автодорога на улицах Овражной и Октябрьской, которая капитально отремонтирована на участке протяженностью 1,8 км. Стоимость работ составила 33,7 млн. рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

Жители близлежащих домов выразили губернатору благодарность за поддержку проектов по развитию рабочего поселка и обратились с просьбой о продолжении ремонта дороги на участке около 1,5 км.

Глава региона заверил, что поручит подготовить проектно-сметную документацию.

После этого Иван Белозерцев осмотрел Молодежную площадь, на благоустройство которой в 2019 году направили около 6,4 млн. рублей. На эти средства была уложена плитка, обновлена доска почета, установлены фонари, обустроены места отдыха жителей и автостоянка.

Также губернатор посетил детсад №3, воспитанники которого специально к его приезду подготовили небольшой творческий номер.

Пообщавшись с детьми, руководитель области осмотрел музыкальный зал, пищеблок и другие помещения, отремонтированные благодаря вхождению учреждения в региональную программу.

«Надо, конечно, как можно больше вкладывать в ремонт детских садов и школ», — отметил Иван Белозерцев.

В продолжение рабочего визита губернатор оценил ход работ по благоустройству площади Победы, которое будет выполняться в два этапа. В рамках первого заключен контракт почти на 6 млн. рублей. На реализацию второго предусмотрено 6,3 млн. рублей.

Глава региона предложил использовать в Шемышейке опыт Пензы и дополнить проект подсветкой деревьев.

Затем Иван Белозерцев провел прием граждан, в ходе которого обозначил варианты решения проблем, волнующих жителей.

Они касались ремонта сельских домов культуры, доступности медпомощи и состояния сетей водоснабжения. Помимо этого, губернатор назвал планируемые сроки ремонта более 20 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино», на который требуется около 200 млн. рублей, и 18,5 км на пути от райцентра до Наскафтыма.

Еще одно обращение поступило от предпринимателя Олега Тоцкого, который заинтересован в увеличении площади земель, находящихся в ведении его КФХ, с целью наращивания поголовья красной датской породы коров.

Иван Белозерцев пообещал сформировать рабочую группу, которая изучит детали проекта, после чего будет принято окончательное решение.