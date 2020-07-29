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Обнародована информация о порядке и сроках замены пропусков в Заречном

14:19 | 29.07.2020 | Общество

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Заречный, 29 июля 2020. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области обнародовала информацию о порядке и сроках плановой замены пропусков, дающих право въезда в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО).

Обнародована информация о порядке и сроках замены пропусков в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте мэрии, прием граждан по данному вопросу осуществляется по адресу: улица Проценко, строение 6, кабинет №2.

При себе жителю ЗАТО нужно иметь паспорт, старый пропуск и две фотографии. При необходимости вписать детей родители должны дополнительно представить свидетельства о рождении и о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего, а бабушки и дедушки — эти документы и паспорт одного из родителей.

Если к пропуску были оформлены талоны, их также необходимо иметь при себе.

Замена зонального пропуска производится бесплатно. Период изготовления нового — не более 10 рабочих дней, на это время старый не изымается.

По информации администрации Заречного, зональные пропуска старого образца будут действовать до 31 декабря 2020 года.

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