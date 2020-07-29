EN
19:54:40 Среда, 29 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 409 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 475 человек выписаны, 81 пациент умер

Кулинарный цех, гончарная и швейная мастерские начали работу в «Новых берегах» под Пензой

15:40 | 29.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Кулинарный цех, гончарная и швейная мастерская открыты в арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области.

Кулинарный цех, гончарная и швейная мастерские начали работу в «Новых берегах» под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», на инклюзивные рабочие места трудоустроены молодые люди с инвалидностью, которые под руководством опытных наставников осваивают профессиональные навыки и получают зарплату.

«Кулинарный цех включает в себя работу в арт-кафе, на кухне, а также на производстве мясных полуфабрикатов; в швейной мастерской резиденты занимаются пошивом широкого ассортимента изделий; а сотрудники гончарной мастерской учатся работать на гончарном круге и изготавливают керамическую посуду. Готовая продукция реализуются на благотворительных ярмарках, городских мероприятиях, среди заинтересованных компаний и физических лиц», — сказали в НКО.

В пресс-службе отметили, что открытие данных площадок стало особенно важным для выпускников мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей — семеро человек занимаются там в рамках проекта «Современные форматы социальной адаптации в арт-поместье «Новые берега», реализуемого при финансовой поддержке благотворительного фонда «Вклад в будущее».

«Инициатива заключается в разработке и реализации системы социальной адаптации резидентов на основе специальных техник взаимодействия. За основу были взяты современные технологии и методики сопровождаемого проживания и трудовой занятости, практикуемые в социальных учреждениях Финляндии», — пояснили в АНО «Квартал Луи».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе 31 июля ограничат продажу алкоголя Подготовлена программа газификации Пензенской области на период до 2025 года
Заключен контракт на ремонт внутриквартальных дорог в Железнодорожном районе Пензы В Пензенской области семеро выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов
Под Пензой неплательщик алиментов получил 11 суток ареста Обнародована информация о порядке и сроках замены пропусков в Заречном
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама