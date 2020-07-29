Кулинарный цех, гончарная и швейная мастерские начали работу в «Новых берегах» под Пензой Общество

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Кулинарный цех, гончарная и швейная мастерская открыты в арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», на инклюзивные рабочие места трудоустроены молодые люди с инвалидностью, которые под руководством опытных наставников осваивают профессиональные навыки и получают зарплату.

«Кулинарный цех включает в себя работу в арт-кафе, на кухне, а также на производстве мясных полуфабрикатов; в швейной мастерской резиденты занимаются пошивом широкого ассортимента изделий; а сотрудники гончарной мастерской учатся работать на гончарном круге и изготавливают керамическую посуду. Готовая продукция реализуются на благотворительных ярмарках, городских мероприятиях, среди заинтересованных компаний и физических лиц», — сказали в НКО.

В пресс-службе отметили, что открытие данных площадок стало особенно важным для выпускников мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей — семеро человек занимаются там в рамках проекта «Современные форматы социальной адаптации в арт-поместье «Новые берега», реализуемого при финансовой поддержке благотворительного фонда «Вклад в будущее».

«Инициатива заключается в разработке и реализации системы социальной адаптации резидентов на основе специальных техник взаимодействия. За основу были взяты современные технологии и методики сопровождаемого проживания и трудовой занятости, практикуемые в социальных учреждениях Финляндии», — пояснили в АНО «Квартал Луи».