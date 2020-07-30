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Создан оргкомитет по подготовке мероприятий к 180-летию со дня рождения Ключевского

10:11 | 30.07.2020 | Общество

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Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 180-летия со дня рождения Василия Ключевского создан распоряжением правительства Пензенской области.

Создан оргкомитет по подготовке мероприятий к 180-летию со дня рождения Ключевского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его возглавил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов. Замещать его будет министр культуры и туризма области Татьяна Курдова.

Оргкомитету поручено до 9 октября разработать и утвердить план основных мероприятий, посвященных памятной дате, которая будет отмечаться в 2021 году.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области рекомендовано принять участие в подготовке торжеств.

Перед департаментом информационной политики и средств массовой информации региона поставлена задача обеспечить освещение праздничных мероприятий в СМИ.

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