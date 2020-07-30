Создан оргкомитет по подготовке мероприятий к 180-летию со дня рождения Ключевского Общество

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 180-летия со дня рождения Василия Ключевского создан распоряжением правительства Пензенской области.

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Его возглавил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов. Замещать его будет министр культуры и туризма области Татьяна Курдова.

Оргкомитету поручено до 9 октября разработать и утвердить план основных мероприятий, посвященных памятной дате, которая будет отмечаться в 2021 году.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области рекомендовано принять участие в подготовке торжеств.

Перед департаментом информационной политики и средств массовой информации региона поставлена задача обеспечить освещение праздничных мероприятий в СМИ.