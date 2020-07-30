В Пензе пресечена попытка передачи в колонию телефонов в банке с консервами Общество

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Сотрудники исправительной колонии №5 пресекли попытку жителя Пензы 1990 года рождения передать осужденному, отбывающему наказание за угон, два мобильных телефона в банке со шпротным паштетом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

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«Предварительно гражданин был предупрежден об ответственности за передачу запрещенных предметов, но тем не менее сознательно совершил правонарушение», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».