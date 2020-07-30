В Пензенской области злостных нарушителей ПДД будут лишать водительских прав Общество

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Меры воздействия в виде временного ограничения на выезд из страны и лишения права управления транспортными средствами на срок до одного года будут применяться в Пензенской области по отношению к злостным нарушителям правил дорожного движения. Такое решение принято по итогам состоявшегося в региональном управлении МВД России совещания, в котором приняли участие представители полиции и службы судебных приставов.

Фото: 58.мвд.рф

Согласно официальным данным, в Пензенской области насчитывается 193 злостных нарушителя ПДД.

Из них 138 человек не уплатили в установленные сроки от 50 до 100 штрафов, еще 52 — от 100 до 300.

На счету двоих жителей Пензы — 856 и 846 штрафов соответственно.

Еще один человек — житель Заречного — накопил задолженность по 542 штрафам ГИБДД.

В основном речь идет о нарушениях ПДД, выявленных на территории всей страны благодаря комплексам фото- и видеофиксации.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, при определении порядка принятия мер воздействия по отношению к злостным нарушителям было учтено то, что такие водители зачастую игнорируют правила дорожного движения умышленно и демонстративно.