EN
20:36:05 Четверг, 30 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 452 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 506 человек выписаны, 81 пациент умер

В Пензенской области злостных нарушителей ПДД будут лишать водительских прав

14:36 | 30.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Меры воздействия в виде временного ограничения на выезд из страны и лишения права управления транспортными средствами на срок до одного года будут применяться в Пензенской области по отношению к злостным нарушителям правил дорожного движения. Такое решение принято по итогам состоявшегося в региональном управлении МВД России совещания, в котором приняли участие представители полиции и службы судебных приставов.

В Пензенской области злостных нарушителей ПДД будут лишать водительских прав

Фото: 58.мвд.рф

Согласно официальным данным, в Пензенской области насчитывается 193 злостных нарушителя ПДД.

Из них 138 человек не уплатили в установленные сроки от 50 до 100 штрафов, еще 52 — от 100 до 300.

На счету двоих жителей Пензы — 856 и 846 штрафов соответственно.

Еще один человек — житель Заречного — накопил задолженность по 542 штрафам ГИБДД.

В основном речь идет о нарушениях ПДД, выявленных на территории всей страны благодаря комплексам фото- и видеофиксации.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, при определении порядка принятия мер воздействия по отношению к злостным нарушителям было учтено то, что такие водители зачастую игнорируют правила дорожного движения умышленно и демонстративно.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже 13 зонтов Губернатор посетил новый ФАП в Кривозеровке и сквер Победы в Мичуринском
В Пензе в День ВДВ разрешат остановку в районе «Салюта» и «Афганских ворот» В Пензе зрители спектакля «Дон Хиль. Версия» увидят на сцене новых актеров
Урожай зерновых и зернобобовых в Пензенской области превысил 540 тыс. тонн В Пензе пресечена попытка передачи в колонию телефонов в банке с консервами
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама