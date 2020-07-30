В Пензе в День ВДВ разрешат остановку в районе «Салюта» и «Афганских ворот» Общество

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Действие знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств в районе бывшего кинотеатра «Салют» на проспекте Победы и мемориального комплекса «Афганские ворота» в центре Пензы, будет временно отменено в предстоящее воскресенье, 2 августа.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением мероприятий, посвященных 90-й годовщине со дня создания Воздушно-десантных войск.

Остановка и стоянка транспорта на проспекте Победы — на участке между пешеходными переходами напротив домов №107 и №111 — по четной и нечетной сторонам будет разрешена с 8.00 до 11.00.

На улице Красной — от улицы Максима Горького до поворота к дворцу водного спорта «Сура» — можно будет оставить транспорт по четной стороне с 8.00 до 14.00.