EN
20:36:12 Четверг, 30 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 452 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 506 человек выписаны, 81 пациент умер

В Пензе в День ВДВ разрешат остановку в районе «Салюта» и «Афганских ворот»

17:37 | 30.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Действие знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств в районе бывшего кинотеатра «Салют» на проспекте Победы и мемориального комплекса «Афганские ворота» в центре Пензы, будет временно отменено в предстоящее воскресенье, 2 августа.

В Пензе в День ВДВ разрешат остановку в районе «Салюта» и «Афганских ворот». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением мероприятий, посвященных 90-й годовщине со дня создания Воздушно-десантных войск.

Остановка и стоянка транспорта на проспекте Победы — на участке между пешеходными переходами напротив домов №107 и №111 — по четной и нечетной сторонам будет разрешена с 8.00 до 11.00.

На улице Красной — от улицы Максима Горького до поворота к дворцу водного спорта «Сура» — можно будет оставить транспорт по четной стороне с 8.00 до 14.00.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже 13 зонтов Губернатор посетил новый ФАП в Кривозеровке и сквер Победы в Мичуринском
В Пензе зрители спектакля «Дон Хиль. Версия» увидят на сцене новых актеров Урожай зерновых и зернобобовых в Пензенской области превысил 540 тыс. тонн
В Пензенской области злостных нарушителей ПДД будут лишать водительских прав В Пензе пресечена попытка передачи в колонию телефонов в банке с консервами
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама