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Губернатор посетил новый ФАП в Кривозеровке и сквер Победы в Мичуринском

18:14 | 30.07.2020 | Общество

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Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Пензенский район посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в Кривозеровке, отремонтированный детский сад в Мичуринском и обустроенный в центре поселка сквер Победы.

Губернатор посетил новый ФАП в Кривозеровке и сквер Победы в Мичуринском

Фото: Pnzreg.ru

Первой точкой визита стал модульный ФАП, смонтированный на станции Кривозеровка в рамках нацпроекта «Здравоохранение», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.

Как сообщил главный врач пензенской районной больницы Александр Лавров, этому фельдшерско-акушерскому пункту, как и двум другим — на станции Ардым и в селе Ермолаевка, еще предстоит получить лицензию, после чего на работу будут приняты участники программы «Земский фельдшер», имеющие право на выплату в 500 тыс. рублей.

В свою очередь министр здравоохранения региона Александр Никишин добавил, что модульные ФАПы зарекомендовали себя хорошо: их возведение и содержание обходятся бюджету дешевле, при этом качество не страдает.

Осмотрев помещения, Иван Белозерцев дал положительную оценку увиденному.

Он поставил задачу обеспечить оказание медицинской помощи на должном уровне и призвал активнее готовиться к сезонной иммунизации населения.

«Понятно, это дело добровольное. Каждый человек сам принимает решение, делать ему прививку или нет, но здесь важна роль врачей», — отметил глава региона.

Затем губернатор оценил результаты капитального ремонта детского сада в Мичуринском, на который в 2019 году по областной программе было направлено более 9 млн. рублей.

Иван Белозерцев заверил, что работа по приведению зданий дошкольных учреждений в надлежащее состояние будет продолжена.

«Как бы сложно ни было, программа должна существовать», — подчеркнул он.

Кроме того, в Мичуринском руководитель области ознакомился с ходом реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в центре поселка создан сквер Победы — уложена тротуарная плитка, обустроены газоны, установлены лавочки и бетонные сиденья, а в перспективе появится стела с именами погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Территория хорошая, но надо дорабатывать», — сказал глава региона, предложив уделить больше внимания озеленению.

Помимо этого, он поддержал инициативу местных жителей о строительстве храма вблизи сквера.

В продолжение визита в район Иван Белозерцев провел прием граждан. По всем обращениям он дал поручения чиновникам, в компетенции которых находится решение соответствующих вопросов.

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