Губернатор ознакомился с работой хозяйства по выращиванию садовой земляники в Старом Славкино Общество

Малая Сердоба, 30 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Малосердобинский район ознакомился с деятельностью крестьянско-фермерского хозяйства, созданного в селе Старое Славкино супругами Мариной и Романом Кравченко, которые переехали из Энгельса, а до этого жили в Сочи, где загорелись идеей выращивать садовую землянику.

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Марина Кравченко рассказала главе региона, что они с мужем воспользовались всеми возможными видами господдержки, в том числе со второй попытки получили грант в размере 1,5 млн. рублей как начинающие фермеры, и освоили земельный участок площадью 3 га: основная часть занята садовой земляникой, также высажено немного малины и смородины.

«В этом году вышли на прибыль. Собрали около 10 тонн ягоды. Хотим расширяться, приобрели еще 20 га», — сказала она.

По словам Марины Кравченко, основные сложности связаны с привлечением временных работников к уборке урожая и сбытом продукции покупателю напрямую, минуя оптовых торговцев.

«Хотим поставить свои точки, [...] может быть, впоследствии уйти на переработку», — отметила фермер.

Иван Белозерцев поблагодарил супругов за то, что они решили развивать свое дело именно в Пензенской области.

«Мы в свою очередь готовы и Вас, и таких, как Вы, поддерживать, особенно в дальних районах, где нет большого бизнеса, [...] потому что логистика другая. Все хотят поближе к трассе, поближе к Москве», — сказал он.

Губернатор поручил представителям Минсельхоза проанализировать результаты развития фермерских хозяйств за последние 5 лет и рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансовой поддержки.

В продолжение рабочего визита руководитель области осмотрел в Малой Сердобе площадь Победы, благоустройство которой ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.

После этого Иван Белозерцев провел прием граждан.

Первой к нему обратилась Людмила Минкина, которая в период пандемии коронавируса вместе с ребенком вернулась в село Саполга из Колумбии, где она и ее супруг работали в вузе преподавателями. Женщина выразила главе региона признательность за то, что правительство Пензенской области организовало транспортировку прибывших из-за границы граждан. Также она попросила обеспечить в селе доступ в интернет.

По этому и другим обращениям губернатор дал необходимые поручения.