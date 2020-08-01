Стартовал месячник по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя и табачной продукции Общество

Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. Месячник по борьбе с нелегальным оборотом спиртосодержащей и табачной продукции стартовал в Пензенской области в субботу, 1 августа.

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Он организован в соответствии с распоряжением регионального правительства №354-рП.

В ходе месячника планируется провести анализ сведений единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) в разрезе районов, организовать мониторинг соблюдения предприятиями розничной торговли и общественного питания ограничений и запретов, установленных законодательством, и сформировать карту нарушений.

В муниципальные образования будут направлены реестры лицензий, действие которых закончилось и которые не продлевались.

Также намечено активизировать профилактическую работу среди населения — организовать размещение соответствующей информации в СМИ и соцсетях, анонимные консультации наркологов и психологов, тематические акции и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.