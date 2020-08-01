EN
11:00:51 Суббота, 1 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стартовал месячник по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя и табачной продукции

09:50 | 01.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. Месячник по борьбе с нелегальным оборотом спиртосодержащей и табачной продукции стартовал в Пензенской области в субботу, 1 августа.

Стартовал месячник по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя и табачной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он организован в соответствии с распоряжением регионального правительства №354-рП.

В ходе месячника планируется провести анализ сведений единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) в разрезе районов, организовать мониторинг соблюдения предприятиями розничной торговли и общественного питания ограничений и запретов, установленных законодательством, и сформировать карту нарушений.

В муниципальные образования будут направлены реестры лицензий, действие которых закончилось и которые не продлевались.

Также намечено активизировать профилактическую работу среди населения — организовать размещение соответствующей информации в СМИ и соцсетях, анонимные консультации наркологов и психологов, тематические акции и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Новости партнеров
Читайте также
В Никольске после смерти избитого на улице мужчины возбуждено уголовное дело «Экошлюз» планирует стать резидентом ТОР «Заречный»
В Пензе у Спасского собора начали продавать сувениры, сделанные инвалидами В Пензе лицам старше 65 лет восстановят поездки по транспортной карте
В Бековском районе злоумышленники украли кровлю частного дома Пензенский колледж архитектуры и строительства получит грант из федерального бюджета
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама