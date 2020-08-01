«Автобус здоровья» посетит дворы Пензы в августе и сентябре Общество

Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. Проект «Автобус здоровья», в рамках которого специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут консультировать жителей во дворах, будет реализован в Пензе в августе и сентябре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Специалисты проведут анкетирование об информированности населения по вопросам приверженности к здоровому образу жизни, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, измерят артериальное давление и индекс массы тела, проведут пульсоксиметрию», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что участники проекта получат рекомендации с учетом выявленных факторов риска развития заболеваний.