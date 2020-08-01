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На улице Карла Маркса в Пензе обустроены дополнительные парковочные места

14:44 | 01.08.2020 | Общество

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Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. Несколько дополнительных парковочных мест обустроено на улице Карла Маркса в Пензе — на участке между улицами Володарского и Кирова, где ранее остановка транспорта была запрещена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Карла Маркса в Пензе обустроены дополнительные парковочные места. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было заменено асфальтобетонное покрытие и за счет проезжей части увеличено парковочное пространство», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что знак «Остановка запрещена» демонтирован, нанесена соответствующая разметка.

«Ширина проезжей части позволяет принять данные меры, не создавая препятствий для участников дорожного движения», — отметили в администрации Пензы.

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