На улице Карла Маркса в Пензе обустроены дополнительные парковочные места Общество

Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. Несколько дополнительных парковочных мест обустроено на улице Карла Маркса в Пензе — на участке между улицами Володарского и Кирова, где ранее остановка транспорта была запрещена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было заменено асфальтобетонное покрытие и за счет проезжей части увеличено парковочное пространство», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что знак «Остановка запрещена» демонтирован, нанесена соответствующая разметка.

«Ширина проезжей части позволяет принять данные меры, не создавая препятствий для участников дорожного движения», — отметили в администрации Пензы.