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Евгений Пучков избран атаманом Пензенского отдельского казачьего общества

11:32 | 03.08.2020 | Общество

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Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Евгений Пучков избран атаманом Пензенского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества.

Евгений Пучков избран атаманом Пензенского отдельского казачьего общества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 17 атаманов, избранных на круг от хуторских и станичных казачьих обществ области, единогласно поддержали его кандидатуру.

До этого Евгений Пучков исполнял обязанности атамана Пензенского отдельского казачьего общества на основании приказа атамана Волжского войскового казачьего общества Юрия Иванова.

Пучков Евгений Станиславович родился в Славгороде Алтайского края 26 июля 1972 года.

В 1994 году окончил Саратовский государственный университет по специальности «Преподаватель истории».

Осенью 1990 года вступил в землячество казаков Саратова при кировском районном военкомате. В последующие пять лет принимал активное участие в деятельности Саратовского казачьего круга.

С октября 2008 года по настоящее время — председатель региональной общественной организации «Добровольное общественно-патриотическое объединение «Пензенский союз казаков».

С 30 марта 2019 года — заместитель атамана малосердобинского хуторского казачьего общества Пензенского отдельского казачьего общества.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

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