Артем Леонтьев назначен прокурором Никольского района Общество

Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Юрист первого класса Артем Леонтьев назначен прокурором Никольского района Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал 21 июля.

Леонтьев Артем Игоревич родился в рабочем поселке Лунино Пензенской области в 1990 году.

Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С июля 2013 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Спасского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Пензенской области.

Женат. Имеет троих несовершеннолетних детей.