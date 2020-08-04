В Пензе водителю назначено 10 суток ареста за тонировку Общество

Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. 10 суток административного ареста назначено в Пензе водителю автомобиля «ВАЗ-2110», который не пожелал снять тонировку.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, сотрудники ДПС в ходе несения службы в региональном центре остановили машину, за рулем которой находился житель Городищенского района 1998 года рождения.

«Молодой человек управлял транспортным средством, светопропускание стекол которых не соответствовало требованиям технического регламента о безопасности автомобиля. В отношении водителя «ВАЗ-2110» сотрудниками Госавтоинспекции был составлен протокол по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что автомобилисту было выписано требование об устранении нарушения.

«Спустя три недели автомобиль «ВАЗ-2110» снова попал в поле зрения сотрудников дорожно-патрульной службы. Водитель транспортного средства не выполнил предписание сотрудников полиции», — отметили в УМВД.

В управлении добавили, что в связи с этим был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации», по результатам рассмотрения которого водителю назначен арест.