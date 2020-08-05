В Пензе планируется привести в порядок все могилы ветеранов Великой Отечественной войны Общество

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Активисты при поддержке депутатов пензенской гордумы планируют установить местонахождение всех могил ветеранов Великой Отечественной войны на территории города и привести их в порядок своими силами. Об этом журналистам сообщил и.о. главы Пензы, руководитель специально созданной рабочей группы по мониторингу и комплексному решению проблем, связанных с благоустройством могил ветеранов, Иван Краснов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дело очень ответственное, очень правильное», — отметил он в ходе визита членов рабочей группы на Ново-Западное кладбище в среду, 5 августа.

Иван Краснов пояснил, что многие захоронения оказались заброшены, поскольку не осталось родственников, которые могли бы следить за могилами, а состояние некоторых даже не позволяет определить, кто там покоится.

«Дело не только в их приведении в надлежащий вид. Дело еще в работе с архивами», — сказал и.о. главы города.

По его словам, о своем желании внести вклад в сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны уже заявили представители нескольких общественных организаций, в том числе молодежных.

«Мы понимаем, что объем работ очень большой. Это вряд ли за один год можно сделать», — констатировал Иван Краснов.

Он подчеркнул, что с окончанием Года памяти и славы мероприятия по благоустройству заброшенных могил не будут прекращены.

В свою очередь депутат гордумы Оксана Милаева, которая выступила инициатором создания рабочей группы, сообщила, что к настоящему времени добровольцы привели в надлежащее состояние несколько могил — убрали сорняки, выкорчевали кустарники, очистили и покрасили памятники.

«Мы надеемся, что эта инициатива позволит объединить не только тех, кто интересуется непосредственно историей, но и молодежь», — отметила она.

Конкретное число могил, требующих внимания волонтеров, Оксана Милаева назвать затруднилась.

«Общий объем работ мы сможем точно сказать только после того, как окончательно будет проведен мониторинг», — подытожила депутат.