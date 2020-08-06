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В Пензе 16 августа состоится праздник православной культуры

16:38 | 06.08.2020 | Общество

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Праздник православной культуры «Пензенский спас» состоится в сквере имени М.Ю. Лермонтова в воскресенье, 16 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе 16 августа состоится праздник православной культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В программу мероприятия включены: выставка изделий народно-художественных промыслов и ремесел, ярмарка меда и яблок, мастер-классы.

Будут организованы спортивная и детская площадки, а также фотозона.

Предусмотрена концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы из всех районов Пензенской области. Специальным гостем праздника станет саранская группа «Земляки».

Помимо этого, в течение всего дня будет проводиться экскурсия «Тайны Соборной площади».

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