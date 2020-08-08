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В июне 2020-го в Пензенской области умерло на 554 человека больше, чем год назад — Росстат

12:10 | 08.08.2020 | Общество

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Пенза, 8 августа 2020. PenzaNews. 2 тыс. 48 человек умерли в Пензенской области в июне 2020 года, что на 554 больше, чем за аналогичный месяц 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В июне 2020-го в Пензенской области умерло на 554 человека больше, чем год назад — Росстат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Количество умерших в регионе выросло на 37,1%.

За шесть месяцев 2020 года в Пензенской области ушли из жизни 10 тыс. 517 человек, в то время как за первую половину 2019-го умерли 9 тыс. 375. Прирост составил 1 тыс. 142 человека, или 12,2%.

В январе-июне текущего года в регионе родились 4 тыс. 723 ребенка, что на 398 меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Снижение — 7,8%.

Естественная убыль населения в Пензенской области выросла. За шесть месяцев 2019 года она составляла 4 тыс. 254 человека, за первое полугодие 2020-го — 5 тыс. 794.

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