Владимир Мутовкин поздравил пензенских строителей с праздником Общество

Пенза, 9 августа 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье августа.

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«Ваша профессия одна из самых благородных, созидательных и востребованных во все времена. Ваш труд является неоценимым вкладом в развитие экономики Пензы, Сурского края и России», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин добавил, что благодаря строителям облик городов меняется к лучшему.

«Вы сохраняете прошлое и создаете будущее. Результат вашего нелегкого труда надолго остается в истории. Спасибо вам за ответственность, высокий уровень профессионализма, верность выбранному делу, мастерство и рабочую сноровку! От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, грандиозных успехов во всех делах, мира, добра, достойной оценки вашего труда и покорения новых высот, творческого полета и интересных проектов!» — сказал глава Пензы.