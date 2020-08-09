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Владимир Мутовкин поздравил пензенских строителей с праздником

09:00 | 09.08.2020 | Общество

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Пенза, 9 августа 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье августа.

Владимир Мутовкин поздравил пензенских строителей с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша профессия одна из самых благородных, созидательных и востребованных во все времена. Ваш труд является неоценимым вкладом в развитие экономики Пензы, Сурского края и России», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин добавил, что благодаря строителям облик городов меняется к лучшему.

«Вы сохраняете прошлое и создаете будущее. Результат вашего нелегкого труда надолго остается в истории. Спасибо вам за ответственность, высокий уровень профессионализма, верность выбранному делу, мастерство и рабочую сноровку! От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, грандиозных успехов во всех делах, мира, добра, достойной оценки вашего труда и покорения новых высот, творческого полета и интересных проектов!» — сказал глава Пензы.

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