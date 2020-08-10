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Праздник семьи пройдет в «Спутнике» 14 августа

12:30 | 10.08.2020 | Общество

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Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Региональный праздник семьи «Счастье там, где вера и любовь» пройдет на набережной микрорайона «Город Спутник» в Засечном Пензенской области в предстоящую пятницу, 14 августа. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

Праздник семьи пройдет в «Спутнике» 14 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Управлению ЗАГС Пензенской области разработать план проведения мероприятия и обеспечить его реализацию в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в тексте документа.

В нем добавляется, что министерству культуры и туризма региона необходимо оказать содействие управлению ЗАГС, обеспечить техническое и звуковое сопровождение праздника, а также организовать концерт.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего и контролирующего деятельность регионального управления ЗАГС.

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