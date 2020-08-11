В Пензе выявлены факты несоблюдения графика движения общественного транспорта Общество

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Факты несоблюдения частными перевозчиками графика движения общественного транспорта выявлены в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За прошедшую неделю проведено четыре проверки: две — с помощью программного обеспечения, еще две — с выходом на линию. По итогам вынесены предостережения о недопустимости отклонения от утвержденного расписания: три — в адрес «Дилижанса» и одно — компании «Меркурий», — сообщил и.о. начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков в ходе совещания, состоявшегося в администрации города во вторник, 11 августа.

В свою очередь мэр Андрей Лузгин поручил продолжать мониторинг.

«Традиционно в сентябре пассажиропоток вырастет. Заранее решите вопрос с увеличением количества транспорта на тех маршрутах, где это необходимо», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.