Семеро журналистов из Пензенской области стали лауреатами конкурса ОНФ Общество

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Семеро журналистов из Пензенской области вошли в число 437 лауреатов VI всероссийского конкурса «Правда и справедливость», итоги которого подведены во вторник, 11 августа. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Фонда поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

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Четверо из них работают в СМИ, получающих бюджетные субсидии. Это Динна Ишмухаметова-Канаева (филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Пенза»), Альбина Баишева (ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс»), Лиана Коженкова (ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда») и Ольга Семенеева (ГАУ «Редакция газеты «Наша Пенза»), которая отмечена за статью, вышедшую в 2019 году в еженедельнике «Аргументы и факты – Пенза».

Также лауреатами стали Алла Аксенова (ЗАО «ТРК «Наш Дом»), Екатерина Нуштаева (АНО «Любимая газета») и Олеся Фирсова (ООО «Пенза-Взгляд»).

Кроме того, в рамках подведения итогов конкурса «Правда и справедливость» общественный совет одноименного фонда выбрал 42 главных редакторов, которые удостоены специальной премии «За содействие повышению доверия к СМИ со стороны граждан и развитие региональной журналистики». Представителей средств массовой информации Пензенской области среди них нет.

Фонд поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» создан в 2014 году. Его учредителем является Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Ежегодно фонд проводит всероссийский конкурс журналистских работ, которые призваны привлечь общественное внимание к антикоррупционной тематике, эффективному расходованию бюджетных средств, реализации указов и поручений президента России Владимира Путина, являющегося лидером ОНФ.