В Никольске пресечена незаконная деятельность по предоставлению потребительских займов Общество

Никольск, 12 августа 2020. PenzaNews. Незаконная деятельность по предоставлению населению потребительских займов на профессиональной основе пресечена в Никольске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В ходе прокурорской проверки установлено, что жителем города Пензы осуществлялась профессиональная — предпринимательская — деятельность по предоставлению потребительских займов населению без образования юридического лица и регистрации в качестве ИП», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в связи с выявленными нарушениями в отношении мужчины были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе», которые направлены для рассмотрения по существу мировому судье и в УФАС.

«В результате принятых мер незаконная деятельность по предоставлению потребительских займов на территории Никольского района прекращена», — отметили в прокуратуре.