В Пензе более 60 сотрудников МЧС стали участниками донорской акции Общество

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Более 60 сотрудников МЧС сдали кровь в рамках донорской акции, состоявшейся на территории специализированной пожарно-спасательной части в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

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«Пришло немало тех, кто уже давно является донором», — сказали в ведомстве, добавив, что некоторые сотрудники сдавали кровь впервые.

В пресс-службе уточнили, что по результатам работы мобильного пункта было получено более 30 литров крови.

В главном управлении отметили, что организованная в Пензе акция стала частью всероссийской, проводимой под названием «30 добрых дел», которая приурочена к 30-летию МЧС России.