В Пензе главу совета ветеранов пожарных и спасателей поздравили с 65-летием Общество

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Представители руководства главного управления МЧС России по Пензенской области поздравили председателя совета ветеранов пожарных и спасателей региона Александра Рыжова с 65-летием.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В его адрес прозвучали теплые слова. В частности, был отмечен вклад Александра Рыжова в проведение профилактической работы с населением, в патриотическое воспитание молодежи и формирование пожарного братства.

По случаю дня рождения ему вручены цветы и поздравительный адрес.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России, Александр Рыжов отмечен многими наградами, в том числе почетным знаком «Лучший работник пожарной охраны», медалями «За отличие в службе МВД», «За безупречную службу» II и III степеней, «За отличие в службе» I, II и III степеней, а также другими.