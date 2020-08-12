Ущерб от вырубки лесов в Пензенской области за семь месяцев составил около 6 млн. рублей Общество

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. 24 факта незаконной рубки лесных насаждений общим объемом более 349 кубометров, ущерб от которых составил около 6 млн. рублей, выявлено в Пензенской области за первые семь месяцев 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«По 21 факту незаконных рубок материалы направлены в правоохранительные органы», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что всего за январь-июль выявлено 249 нарушений лесного законодательства, составлено 228 протоколов об административных правонарушениях.

«Наложено 189 штрафов на общую сумму 2 млн. 355 тыс. 900 рублей», — добавили в Минлесхозе.