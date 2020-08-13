В Пензе судья Ирина Емелина принесла присягу Общество

Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Судья Октябрьского районного суда Пензы Ирина Емелина, впервые назначенная на должность, принесла присягу в ходе заседания президиума областного суда в четверг, 13 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть», — сказала она.

Временно исполняющий обязанности председателя Пензенского областного суда Роман Шелков пожелал Ирине Емелиной ответственно относиться к своей работе.

Емелина Ирина Николаевна родилась в Пензе-19 в 1987 году.

В 2011 году окончила Саратовский юридический институт.

С 2012 по 2016 годы работала секретарем судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства Пензенского областного суда, затем — помощником судьи.

Указом президента России Владимира Путина №504 от 9 августа 2020 года назначена на должность судьи Октябрьского районного суда Пензы.