«Дом.рф» планирует реализовать историческое здание в центре Пензы Общество

Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. «Дом.рф» планирует реализовать расположенное в центре Пензы — в районе улиц Плеханова и Гладкова — нежилое здание площадью более 1,2 тыс. кв. метров, являющееся частью архитектурного ансамбля «Комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой акционерного общества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Строения конца XIX – начала XX века признаны объектами культурного наследия регионального значения», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что конкурс состоится 11 сентября.

«Задаток составляет 3 млн. 454 тыс. рублей. Начальная цена лота — 17 млн. 270 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что компания «Дом.рф» в рамках федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями.