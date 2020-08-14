Глава пензенского управления СКР взял на контроль разрешение проблемы ветерана Общество

Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин взял на контроль разрешение проблемы ветерана Великой Отечественной войны Нины Сузюмовой, которая по состоянию здоровья может передвигаться лишь в инвалидном кресле, но не имеет возможности выбраться из частного дома на улицу из-за постоянных подтоплений территории.

Фото: Penza.sledcom.ru

Ситуация, в которой находится пожилая женщина, оказалась в центре внимания главы управления после того, как информация об условиях жизни ветерана появилась в СМИ.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по поручению Дмитрия Матушкина 13 августа проведена встреча с главой администрации Октябрьского района Пензы Андреем Гришиным и представителями соцслужбы, в ходе которой обсуждались различные варианты решения проблемы ветерана.

«Соответствующие письма руководителем следственного управления направлены губернатору Пензенской области [Ивану Белозерцеву] и главе администрации города Пензы [Андрею Лузгину]», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Дмитрием Матушкиным также принято решение об оказании Нине Сузюмовой помощи по благоустройству придомовой территории силами следственного управления.

Кроме того, по словам Татьяны Махницкой, ветерану вручены бинты, которые необходимы ей в связи с имеющимся заболеванием, и продуктовый набор.

«Следственное управление СКР по Пензенской области примет все возможные меры для защиты прав и законных интересов ветерана и оказания ей необходимой социальной помощи», — подчеркнула она.