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Прокуратура проверила условия содержания животных на «Белой горе» в Пензенской области

11:41 | 14.08.2020 | Общество

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Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры проверили условия содержания верблюдов, пони и других животных, используемых на территории базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области для привлечения посетителей.

Прокуратура проверила условия содержания животных на «Белой горе» в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В нарушение установленных законом требований при демонстрации данных животных индивидуальным предпринимателем не обеспечена безопасность посетителей ввиду отсутствия предохранительных барьеров на расстоянии не менее одного метра от вольера», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве добавили, что владельцем не утвержден рацион и режим кормления питомцев, а также отсутствует план уборки помещений, в котором должна быть указана периодичность проведения дезинфекции.

«Индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе пояснили, что по факту отсутствия у ИП лицензии на занятие деятельностью по содержанию и использованию животных информация направлена в управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией ведомства.

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