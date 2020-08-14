Прокуратура проверила условия содержания животных на «Белой горе» в Пензенской области Общество

Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры проверили условия содержания верблюдов, пони и других животных, используемых на территории базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области для привлечения посетителей.

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«В нарушение установленных законом требований при демонстрации данных животных индивидуальным предпринимателем не обеспечена безопасность посетителей ввиду отсутствия предохранительных барьеров на расстоянии не менее одного метра от вольера», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве добавили, что владельцем не утвержден рацион и режим кормления питомцев, а также отсутствует план уборки помещений, в котором должна быть указана периодичность проведения дезинфекции.

«Индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе пояснили, что по факту отсутствия у ИП лицензии на занятие деятельностью по содержанию и использованию животных информация направлена в управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией ведомства.