В Пензенской области приставы арестовали «BMW» за долги по штрафам ГИБДД Общество

Пенза, 15 августа 2020. PenzaNews. Судебные приставы наложили арест на автомобиль «BMW-5281», принадлежащий жителю Пензенской области, который накопил задолженность в размере более 100 тыс. рублей по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

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«Машину оставили на ответственное хранение должнику», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что уже на следующий день автовладелец через свой YouTube-канал обратился к интернет-пользователям с просьбой о помощи в погашении штрафов.

«Также был объявлен розыгрыш арестованного автомобиля среди тех, кто готов отдать свои деньги за чужие долги», — отметили в УФССП.