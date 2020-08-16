EN
18:11:28 Воскресенье, 16 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 16 августа простятся с Абрамом Пекным

09:25 | 16.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 16 августа 2020. PenzaNews. Церемония прощания с журналистом Абрамом Пекным, скончавшимся на 97-м году жизни, пройдет в Пензе в воскресенье, 16 августа.

В Пензе 16 августа простятся с Абрамом Пекным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Желающим проводить покойного в последний путь необходимо подойти к дому №7 на улице Славы в полдень.

Похоронен Абрам Пекный будет на Ново-Западном кладбище рядом с супругой.

«Уникальный человек, он не расставался с журналистикой до самого конца. Последнюю заметку в «Пензенскую правду» его дочь принесла минувшей весной. Не работая в штате газеты, он написал столько очерков и корреспонденций на разные темы, что хватило на солидный сборник, который вышел как хрестоматия для студентов отделения журналистики ПГУ в 2017 году. И Абрам Исаакович думал о подготовке второго тома», — говорится в некрологе, размещенном на сайте департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

«Человек редкой доброжелательности и врожденного благородства. Умел дружить, ценил людей, в которых видел ум и душу, всегда был готов прийти на помощь, обожал делать подарки», — добавляется в нем.

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах Попытка продать мебель через интернет обернулась для жительницы Богословки потерей денег
Жительница Пензы лишилась более 140 тыс. рублей при продаже дачи Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и семи районах
Жительница Пензы лишилась 120 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы Жительница Пензы заплатит 15 тыс. рублей штрафа за несоблюдение карантина
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама