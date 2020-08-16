В Пензе 16 августа простятся с Абрамом Пекным Общество

Пенза, 16 августа 2020. PenzaNews. Церемония прощания с журналистом Абрамом Пекным, скончавшимся на 97-м году жизни, пройдет в Пензе в воскресенье, 16 августа.

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Желающим проводить покойного в последний путь необходимо подойти к дому №7 на улице Славы в полдень.

Похоронен Абрам Пекный будет на Ново-Западном кладбище рядом с супругой.

«Уникальный человек, он не расставался с журналистикой до самого конца. Последнюю заметку в «Пензенскую правду» его дочь принесла минувшей весной. Не работая в штате газеты, он написал столько очерков и корреспонденций на разные темы, что хватило на солидный сборник, который вышел как хрестоматия для студентов отделения журналистики ПГУ в 2017 году. И Абрам Исаакович думал о подготовке второго тома», — говорится в некрологе, размещенном на сайте департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

«Человек редкой доброжелательности и врожденного благородства. Умел дружить, ценил людей, в которых видел ум и душу, всегда был готов прийти на помощь, обожал делать подарки», — добавляется в нем.