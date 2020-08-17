Губернатор посетил новые объекты в Нижнеломовском районе Общество

Нижний Ломов, 17 августа 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Нижнеломовский район посетил новые объекты группы компаний «Дамате», «Нижнеломовский электромеханический завод» («НЛЭМЗ») и виртуальный концертный зал.

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Первой точкой визита главы региона стала электроподстанция 110/10 кВ «Кривошеевка», которая построена для обеспечения качественного электроснабжения будущего завода по глубокой переработке мяса индейки.

Иван Белозерцев положительно оценил тот факт, что при дальнейшем развитии территории максимальную мощность подстанции можно увеличить без ее полной реконструкции.

Затем губернатор осмотрел помещения ветеринарно-диагностической лаборатории, в создание которой ГК «Дамате» вложила 110 млн. рублей. Технический запуск объекта состоялся в апреле, сейчас он функционирует в тестовом режиме. Специалисты планируют приступить к полноценным исследованиям в сентябре после получения санэпидзаключения и лицензии.

Комментируя оснащенность кабинетов и разделение помещений на «грязную», «чистую» и «чистейшую» зоны, руководитель области выразил уверенность в том, что квалифицированный персонал обеспечит контроль качества и безопасность выпускаемой продукции.

«Ультрасовременная лаборатория», — констатировал он.

После этого Иван Белозерцев ознакомился с ходом модернизации электромеханического завода в Нижнем Ломове.

Временный генеральный директор предприятия Андрей Сапожников проинформировал его о завершении реконструкции автоматно-механического цеха №1 и продемонстрировал новые станки с ЧПУ.

Кроме того, в Нижнем Ломове губернатор принял участие в открытии виртуального концертного зала, созданного в рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина. Он оборудован в центре культуры и искусств на средства федерального бюджета. Благодаря приобретению мультимедийного оборудования местные жители получили возможность в режиме реального времени смотреть выступления артистов на различных сценических площадках страны.

В завершение визита Иван Белозерцев проконтролировал возведение в Кривошеевке 37 домов блокированной застройки, которое осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», и провел личный прием граждан.