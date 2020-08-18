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В конкурсе «Мастер-оружейник» впервые примут участие команды из Лаоса, Конго и Камбоджи

08:32 | 18.08.2020 | Общество

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Сборные Лаоса, Конго и Камбоджи впервые примут участие в конкурсе «Мастер-оружейник», который стартует в рамках Армейских международных игр – 2020 (АрМИ-2020) на полигоне в Пензенской области в предстоящее воскресенье, 23 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В конкурсе «Мастер-оружейник» впервые примут участие команды из Лаоса, Конго и Камбоджи

Фото: пресс-служба ЦВО

В ЦВО добавили, что также за победу поборются лучшие военные оружейники из России, Узбекистана, Армении и Ирана, при этом все команды уже прибыли в Пензу.

«Первый этап «Ремонт 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30А» пройдет в день открытия соревнований», — сказали в пресс-службе, пояснив, что 25-го числа участники будут состязаться в ремонте 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23.

В ЦВО отметили, что 27 августа состоится оружейный биатлон по ремонту стрелкового оружия, 29-го числа — соревнования по ремонту 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», а 31-го — финальная эстафета ремонтных взводов.

«В этот же день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник», — уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

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