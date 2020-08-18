Нелегальная партия черной икры обнаружена в грузовике, направлявшемся в Пензу Общество

Иркутск, 18 августа 2020. PenzaNews. Сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД обнаружили нелегальную партию черной икры в грузовике, следовавшем из Комсомольска-на-Амуре в Пензу, который был остановлен на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке Иркутской области.

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«В ходе досмотра рефрижератора, перевозившего 20 тонн задекларированной свежемороженой горбуши по маршруту «Комсомольск-на-Амуре — Пенза», обнаружены пищевые контейнеры без маркировки, предположительно, с икрой осетра общим весом 3,6 кг. Данный факт является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В ведомстве добавили, что в отношении водителя большегруза составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», с наложением штрафа.

«Рыбный деликатес изъят сотрудниками полиции и помещен на ответственное хранение до принятия правового решения», — сказали в Россельхознадзоре.